Инвентаризация объектов аэропорта «Львов» завершена

Инвентаризация объектов ГП «Международный аэропорт «Львов» завершена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Как отмечается в сообщении, подписан договор между Минтранссвязи и Львовской ОГА о передаче функций заказчика строительства и реконструкции Международного аэропорта «Львов» облгосадминистрации. Приказом Госавиаадминистрации создана комиссия для инвентаризации объектов аэропорта с целью передачи функций заказчика строительства и реконструкции аэропорта Управлению капитального строительства Львовской ОГА. Инвентаризация произведена, акт инвентаризации подписан всеми сторонами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце августа 2009 г. передал права по управлению строительством терминала аэропорта Львова Львовской областной государственной администрации. Как сообщил глава Львовской ОГА Николай КМИТЬ, такое решение даст возможность соблюсти график УЕФА по строительству аэропорта. «Самые ближайшие критические даты, которые есть по этому поводу – это начало строительства терминала, а именно его фундамента. Эти работы должны начаться 15 сентября», - сказал Н.КМИТЬ.

Кабмин также принял решение о выделении из стабилизационного фонда около 9,8 млн. грн. для выкупа частных сооружений, находящихся на территории будущего терминала.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины распоряжением №1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», разработанный предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1 тыс. пассажиров в час.