Часть работ в аэропорту «Борисполь» сделана

На сегодняшний день выполнено 100% работ по монтажу каркаса здания терминала из легких быстромонтирующихся конструкций (чартерного терминала).

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи со ссылкой на заместителя председателя Госавиаадминистрации Анатолия КОЛЕСНИКА.

Кроме того, по данным замглавы Госавиаадминистрации, полностью освоено около 49 млн. грн. из государственного бюджета на строительство перрона F, где сейчас ведутся работы по устройству верхнего слоя бетонного покрытия на пусковом комплексе.

Что касается международного пассажирского терминала «D» в аэропорту «Борисполь», то, по словам А.КОЛЕСНИКА, на строительной площадке продолжаются работы по обустройству поля под здание терминала - установлено 1300 свай. Он напомнил, что подрядчиком строительства этого терминала разработан и согласован откорректированный график выполнения строительных работ, который был направлен в Кабинет министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №718 от 24 июня 2009 года утвердил проект и титул строения пассажирского терминала F (временного, так называемого low-cost) на территории государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» со сроками строительства в 2009-2010 гг. Общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн. При этом 200 млн. грн. планируется направить на строительство в этом году, остальные 213 млн. грн. – в 2010 году.

Проект терминала разработан ООО «Микол». Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала F пропускной способностью 700 пассажиров в час. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машиномест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. метров.

В ноябре 2008 года победителем тендера на строительство low-cost терминала в аэропорту «Борисполь» была признана украинская компания ООО «Микол». По словам гендиректора «Борисполя» Бориса ШАХСУВАРОВА, терминал F из быстромонтирующихся конструкций будет обслуживать low-cost компании и чартерные рейсы, таким образом снизив нагрузку на действующие терминалы.