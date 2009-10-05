На аэропорт в Донецке освоено 40,3 млн. грн. госсредств

На реконструкцию Международного аэропорта «Донецк» в текущем году были перечислены средства Государственного бюджета в объеме 40,35 млн. грн., из которых освоено 40,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, также получен позитивный вывод государственной экспертизы по откорректированному проекту строительства новой взлетно-посадочной полосы. Продолжаются строительные работы.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Донецкого аэропорта и строительство нового аэровокзального комплекса являются одним из главных условий проведения Евро-2012 в городе. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта осуществляется за средства Государственного бюджета, в то же время конкурсы по определению инвестора строительства терминала результатов не принесли. Поэтому подготовительные работы и начало строительных работ осуществляются за средства донецкого областного бюджета, на что уже выделено 100 млн. грн.