Реконструкция полосы в Жулянах завершена

Завершены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежных дорожек, перрона Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в целом в 2009 году на реконструкцию аэродрома были перечислены средства Госбюджета в объеме 31,15 млн. грн., которые полностью освоены.

Как сообщал УНИАН, новая ВПП аэропорта составляет 2310 метров, построены 3 рулежные дорожки.

В 2008 г. в строительство инвестировали 79 млн. грн.

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пассажиров в час.