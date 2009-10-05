Запорожский аэропорт снизил грузоперевозки

Госпредприятие "Международный аэропорт "Запорожье" в январе-сентябре 2009 года сократило грузоперевозки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,3%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, на протяжении первых трех кварталов 2009 года Запорожский аэропорт отправил 1019 тонн грузов и багажа, что на 491 тонну (на 9,3%) ниже показателя соответствующего периода прошлого года, когда аэропортом было обработано в общей сложности 1510 тонн грузов и багажа.

Незначительное сокращение грузооборота запорожского аэропорта (по сравнению со снижением пассажиропотока на 44,1% и количества рейсов на 32,5%) в руководстве предприятия объясняют большим количеством "барахолочных рейсов", благодаря которым в Украину поступает значительная часть ширпотреба из Турции и ряда других стран причерноморского региона, а также существенным количеством спецэкспортных грузов, вылетевших из Запорожья в январе-сентябре т.г.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт "Запорожье" в июне этого года сократил грузоперевозки, по сравнению с июнем 2008 года, почти на 50%. Столь резкое сокращение грузопотока руководство аэропорта связывало с финансово-экономическим кризисом, который существенно ударил по представителям "среднего класса", на долю которого в последние годы приходилась значительная доля обрабатываемых аэропортом грузов и багажа.