Севастопольский морпорт примет круизное судно

Завтра ГП «Севастопольский морской торговый порт» впервые примет круизное судно категории «премиум» (судно «Роттердам» длиной 237 м) на новой рейдовой стоянке №1 в Севастопольской бухте.

Как сообщила корреспонденту УНИАН референт начальника порта Янина СЕЛИНА, данное событие является этапным в истории предприятия, поскольку оно свидетельствует «о переходе порта в совершенно другую номинацию, то есть Севастопольский морской торговый порт уже в полной мере можно назвать круизным».

По словам Я.СЕЛИНОЙ, на данный момент у порта пока еще нет причала, позволяющего принимать круизные суда длиной более 250 м. «Ранее, к сожалению, можно было принимать лайнеры только в пределах возможностей причала, однако в связи с тем, что постановка судна длиной более 230 метров на причал небезопасна, руководство предприятия сочло необходимым за счет порта оборудовать рейдовую стоянку, облегчив тем самым процедуру захода судов категории «премиум».

Как добавила референт начальника порта, рейдовая стоянка предназначена для швартовки судов водоизмещением до 150 тыс. тонн со следующими параметрами: длина — 294 м, ширина — 32,3 м, осадка — 8 м. Максимальная глубина моря в районе якорной стоянки №1 — 18,5 м, минимальная — 15,0 м.

По утверждению Я.СЕЛИНОЙ, Севастопольский морской торговый порт будет идти по пути строительства якорных стоянок. На сегодняшний день у Севастопольского порта нет ограничений по приему лайнеров, тем самым появилась возможность ставить в акватории севастопольских бухт одновременно 5 круизных лайнеров длиной более 250 метров.

Я.СЕЛИНА также сообщила, что на теплоходе «Роттердам» прибудут 1270 пассажиров, которых встретят 30 автобусов. Ранее круизный лайнер «Роттердам» заходил в Севастопольский порт 3 раза, и до сегодняшнего дня его принимали на внешнем рейде и на причале № 143.

*** Вместимость круизного лайнера «Роттердам» — 1316 пассажиров. Водоизмещение — 59 тыс. 652 тонн. Количество палуб — 12. Количество лифтов — 12. Длина—237 м. Ширина — 32.25 м. Год постройки — 1997 (Италия).