Комитет ВР завтра разберется с безопасностью дорожного движения

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности подтверждает предыдущее приглашение принять участие в освещении комитетских слушаний с повесткой дня "О практике применения и состоянии выполнения закона Украины № 586 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", которые состоятся 7 октября 2009 года в 15.00 по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 5 (конференц-зал).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, во время мероприятия, среди прочего, будут демонстрироваться примеры применения наказания в виде общественных работ в разных регионах Украины, а также будут дискутироваться проблемные вопросы применения технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения (в частности, типа «Визир»).