ЮЗЖД повысит стоимость проезда в пригородных поездах

Юго-Западная железная дорога с 9 октября увеличивает стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в среднем на 8%, в зависимости от маршрута. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

Повышение тарифов вызвано тем, что железная дорога недополучает компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров, а следовательно, пригородные перевозки являются убыточными.

Повышение тарифов в пригородном сообщении согласовано с администрациями всех областей, где Юго-Западная железная дорога обеспечивает перевозку пассажиров. Напомним, ЮЗЖД, в основном, проходит по территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей.

Юго-Западная железная дорога советует пассажирам пригородного железнодорожного транспорта для экономии времени и денег покупать проездные документы в билетных кассах. Также пассажиры могут экономить на проезде, приобретя абонементные билеты, стоимость которых зависит от маршрута следования.