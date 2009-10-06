Минтранс предлагает утвердить новую схему лицензирования

Министерство транспорта и связи Украины разработало проект приказа об утверждении новых лицензионных условий для осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом.

Текст документа размещен на сайте министерства.

По данным Минтранса, новые лицензионные условия предлагается утвердить в связи с изменениями, внесенными в Закон Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности».

В частности, новые условия предусматривают особые квалификационные, технические, технологические, организационные и другие требования к автомобильным перевозчикам, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере предоставления услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Согласно новым условиям, лицензия выдается на один вид хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов. Лицензия на предоставление услуг по международным перевозкам пассажиров и грузов дает право автоперевозчику предоставлять услуги также по внутренним перевозкам пассажиров и грузов.

Лицензионные условия касаются предоставления услуг по перевозке пассажиров и их багажа на автомобильном транспорте, автотранспорте общего пользования и такси.

Органом лицензирования выступает Главная государственная инспекция на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекция). Решение о выдаче лицензий принимается в срок не позже 30 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления.

Как отмечают в министерстве, в случае принятие данного акта на рынок транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов будут допускаться субъекты хозяйствования, которые смогут обеспечить выполнение организационных, квалификационных и технических требований, что позволят существенно снизить уровень аварийности и повысить качество предоставления услуг.

Утверждение данного этого приказа позволит установить единые требования к субъектам хозяйствования, осуществляющим хозяйственную деятельность на рынке автоперевозок, в соответствии с видами работ, определенными Законом Украины «Об автомобильном транспорте», а также обеспечит приведение нормативно-правовой базы по вопросам лицензирования автоперевозочной деятельности в соответствие с законами Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и «Об автомобильном транспорте». Кроме того, в случае принятия предложенного регуляторного акта Украина приблизится к европейским стандартам в сфере автомобильных перевозок.