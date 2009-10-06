Партия регионов заявляет о хакерской атаке на свой сайт

Официальный сайт Партии регионов подвергся хакерской атаке.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

«Сегодня совершена наглая, циничная провокация против Партии регионов. Неизвестные злоумышленники взломали Официальный сайт ПР и оставили на нем провокационное заявление», - подчеркивается в заявлении.

В Партии регионов считают, что цель и мотив «провокаторов» состоял в том, чтобы помешать работе партии и ее лидеру Виктору ЯНУКОВИЧУ говорить людям правду. «Это - еще одна попытка ограничить свободу слова даже в таком демократичном сегменте информационного пространства, как Интернет», - считают регионалы.

Также, по мнеию авторов заявления, взлом официального сайта Партии регионов «стоит в одном ряду с такими событиями последних дней, как решение Печерского районного суда г. Киев о запрете критики власти, намерения правительства взять под свой контроль региональные государственные телерадиокомпании и другими попытками набросить узду на журналистов».

«Атака на официальный сайт Партии регионов является еще одним подтверждением боязни оппонентов вести с нами честную публичную дискуссию, весомости и значимости нашей политической силы, а также высокого уровня доверия к нашему лидеру», - отмечается в заявлении.

Партия регионов заявляет, что отвергает методы грязной политической борьбы, применяемые против нее оппонентами.

В ПР напоминают, что летом этого года лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предложил всем политическим силам подписать соглашение о честных выборах.

«К сожалению, эта инициатива не нашла поддержки, и теперь понятно почему», - говорится в заявлении.

При этом Партия регионов, отмечается в заявлении, в одностороннем порядке взяла на себя обязательство соблюдать все юридические и этические нормы проведения избирательной кампании, основываясь на принципах открытости, прозрачности и толерантности.

Партия регионов требует прекратить «попытки ограничить свободу слова, закрыть рот оппозиции и не допустить превращения избирательной кампании в войну компроматов и грязных политтехнологий».