"УЗ" рассчитывает на кредиты ВБ и ЕБРР для электрификации

«Укразлизныця» рассчитывает завершить переговоры со Всемирным банком (ВБ) относительно кредита в 450 млн. долл. на электрификацию участка Долинская-Николаев-Херсон-Джанкой до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Он отметил, что «Укрзализныця» возлагает серьезную надежду на электрификацию и реконструкцию этого участка, так как данный проект открывает новые возможности и транзитный потенциал Крыма и крымских портов.

«Если Всемирный банк не отступит от переговоров с нами, и мы получим шанс кредита, – а это 450 млн. долл., – то, я думаю, что на протяжении трех лет мы завершим этот проект», - отметил М. КОСТЮК.

Как сообщалось, в 2009 г. планируется начать подготовку и проектные работы, касающиеся будущей электрификации ряда участков «Укрзализныци», что предусмотрено программой электрификации до 2020 года. В частности, участка Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой (394 км, 1 млрд. 492 млн. грн., завершение работ запланировано в 2011 г.), за счет чего будет создан второй параллельный электрифицированный ход на Крым и к черноморским портам.

Согласно подготовленному Кабинетом министров Украины проекту Государственного бюджета на 2010 г., правительство рассчитывает привлечь от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 3 млрд. 990 млн. грн. кредита на проект модернизации железнодорожной линии Харьков-Полтава-Николаев-Джанкой. Реализация проекта с МБРР планируется в 2010 г.

Также «Укразализныця» рассчитывает привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 100 млн. долл. США для электрификации участка Полтава-Кременчуг в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Надеемся, что серьезно поработаем, и в следующем году привлечем кредит Европейского банка реконструкции и развития на электрификацию направления Полтава-Кременчуг», - отметил он.

По словам гендиректора «Укрзализныци», кредит составит около 100 млн. долл.