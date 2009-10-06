МТСУ добивается отмены скидок на перевозку грузов ГМК по ж/д

Министерство транспорта и связи Украины ведет работу по прекращению действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса (ГМК) железными дорогами либо изменению их формата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО.

По его словам, сегодня «Укрзализныця» перевозит грузы ГМК со скидками, которые были установлены меморандумом между правительство и металлургами, хотя действие самого меморандума не продлено.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы указанные скидки были остановлены… Мы сейчас ведем диалог относительно остановки указанных скидок или введения возможных новых форматов тарифов, которые были бы более гибкими», - отметил и.о. министра.

Он добавил, что это является очень важным вопросом из-за падения объемов перевозок грузов.

«Поэтому мы, конечно, заинтересованы и будем убеждать в том, что необходимость предоставленных скидок нужно уже останавливать либо предоставлять какие-либо другие предложения. Эти предложения мы как раз и обсуждаем», - сообщил В.ШЕВЧЕНКО.

В свою очередь, гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сказал, что скидки необходимо менять, поскольку есть тенденция роста цен на металлы на мировом рынке.

«Я думаю, мы будем ставить вопрос и предоставлять расчеты относительно понижения этой преференции, на уменьшение объема преференций», - сказал он.

По словам М.КОСТЮКА, «Укрзализныця» уже подготовила соответствующие расчеты, которые будут переданы в Минтранс, который, в свою очередь, передаст их в правительство. Это планируется сделать в этом месяце.

Как сообщалось, 2 октября министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сообщил, что тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до конца текущего года повышаться не будут.

По его словам, действие меморандума, подписанного правительством с руководителями металлургических предприятий, которым и предусмотрено неповышение соответствующих тарифов, продлено до конца года.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 года в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязало Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля 2009 года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге. Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет Министров продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля т.г.

В соответствии с постановлением Кабмина №710 от 24 июня 2009 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров от 14 октября в 2008 г. №925» срок действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса был продлен до 30 сентября 2009 г. В частности, скидки предусмотрены на перевозку грузов ГМК: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 8,8%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 13%; для известняка во внутреннем сообщении – 20%; для черных металлов во внутреннем и экспортном сообщении – 8,8%, для утиля черных металлов во внутреннем сообщении – 8,8%.

С сентября 2008 г. по август 2009 г. – за все время действия скидок на перевозку грузов горно-металлургического комплекса – «Укрзализныця» недополучила почти 422 млн. грн. В случае продления действия постановления Кабмина до конца 2009 года железнодорожники прогнозируют убытки свыше 562 млн. грн.