«Богдан» в сентябре увеличил выпуск автобусов и троллейбусов на 36%

Корпорация "Богдан", один из крупнейших субъектов украинского авторынка, в сентябре увеличила производство автобусов и троллейбусов на площадках автомобильного завода "Богдан" в Черкассах и Луцке на 35,5%, по сравнению с августом, до 103 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации "Богдан".

В сообщении отмечается, что за девять месяцев 2009 года было изготовлено 355 автобусов и троллейбусов.

Напомним, на сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, которые позволяют ей изготовлять до 9000 автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до сверхбольшого.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний, среди которых: Автомобильный завод «Богдан» (ЛуАЗ), «Черкасский автобус», «Хюндай Моторс Украина», «КИА Моторс Украина» и др.

В сентябре 2008 года Корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г. Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в проект свыше 330 млн. долл.