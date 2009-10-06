Сделка по "Опелю" будет завершена в ближайшие недели
16:02, 06 октября 2009Транспорт/Связь
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Между "Магной" и Сбербанком
Сделка между "Магной" и Сбербанком по "Опелю" будет завершена в течение ближайших недель. "Сделка еще не заключена, первый этап - подписание сделки - будет завершен в течение ближайших недель", - сказал сегодня журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Он пояснил, что есть еще "некоторые вопросы", которые необходимо урегулировать, с нашей стороны формальности должны быть завершены", сообщает ИТАР-ТАСС.
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