Сделка по "Опелю" будет завершена в ближайшие недели

Сделка между "Магной" и Сбербанком по "Опелю" будет завершена в течение ближайших недель. "Сделка еще не заключена, первый этап - подписание сделки - будет завершен в течение ближайших недель", - сказал сегодня журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Он пояснил, что есть еще "некоторые вопросы", которые необходимо урегулировать, с нашей стороны формальности должны быть завершены", сообщает ИТАР-ТАСС.