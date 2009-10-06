«ЗАЗ» за 9 месяцев сократил производство автомобилей на 82,3%

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) в январе-сентябре т.г. сократил производство легковых автомобилей на 82,3%, или на 183,007 тыс. штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 39,354 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит "ЗАЗ".

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре "ЗАЗ" также сократил производство грузовых автомобилей на 58,5%, или на 2282 штуки, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1616 штук, а также сократил производство автобусов на 86,3%, или на 467 штук, - до 74 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.