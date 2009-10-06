«АвтоКрАЗ» за 9 месяцев сократил производство на 96,3%

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей - ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре сократил производство автомобилей на 96,3%, или на 2975 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 115 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

В сентябре «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 94,7%, или на 285 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 16 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» сократил производство автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, по сравнению с 2007 годом, до 3 634 автомобилей.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.