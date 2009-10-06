«Еврокар» за 9 месяцев сократил производство на 94%

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в январе-сентябре сократило производство автомобилей различных марок на 93,9%, или на 28 808 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1 863 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в сентябре «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 86,9% или на 3 667 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 555 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 21,2%, или на 6288 штук, по сравнению с 2007 годом, до 35 тыс. 892 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.