"УЗ" обустроила 44 вокзала для людей с ограниченными возможностями

На протяжении 2009 года 44 железнодорожных вокзала оборудованы пандусами, переходами, специальными перилами, съездами, пешеходными дорожками и другими удобствами для лиц с ограниченными физическими возможностями с учетом современных строительных норм, еще на 33 вокзалах и станциях продолжаются соответствующие работы.

Об этом сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО сегодня в ходе заседания по вопросам доступности инфраструктуры железнодорожного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Кроме того, с января по сентябрь этого года на 12 вокзалах Украины обустроены залы ожидания и комнаты отдыха для инвалидов, а также пассажиров с детьми. Соответствующие работы продолжаются еще на 4 вокзалах. Также на протяжении текущего года на 24 вокзалах установлены таксофоны и кнопки вызова персонала на удобной для инвалидов на колясках высоте, вскоре это будет сделано еще на 2 вокзалах. Специальные пиктограммы и плазменные телеэкраны в этом году появились еще на 14 вокзалах.

Для удобства пассажиров с недостатками слуха или зрения вокзалы и станции Украины продолжают оснащаться новыми светильниками, голосовыми устройствами, на пол наносятся специальные контрастные отметки и т. д., отмечается в сообщении. Кроме того, на привокзальных площадях отводятся специальные места для более удобной парковки автомобилей инвалидов