Поезд в Таиланде потерпел катастрофу из-за заснувшего машиниста

Машинист поезда, потерпевшего накануне в Таиланде катастрофу, названную самой тяжелой в истории таиландских железных дорог, скорее всего, заснул в кабине локомотива, что и могло привести к крушению, сообщает во вторник газета Bangkok Post со ссылкой на источник в управлении Государственных железных дорог Таиланда.

Пассажирский поезд, следовавший из южной провинции Транг в Бангкок, сошел с рельсов 5 октября в 04.47 утра (01.47 мск) неподалеку от курортного города Хуа Хин в 200 километрах южнее Бангкока. По данным Bangkok Post, в катастрофе погибли 8 и были ранены 88 человек.

Материальный ущерб составил около трех миллиона долларов. "Как сообщил высокопоставленный источник в управлении Государственных железных дорог, в расследовании катастрофы в данный момент основной версией является человеческий фактор. По-видимому, машинист заснул в кабине локомотива незадолго до выхода поезда к обводной стрелке, ведущей на запасной путь. Из-за этого поезд развил слишком высокую скорость и потерпел крушение при прохождении стрелки", - пишет Bangkok Post.

"Причиной катастрофы стало то, что поезд двигался со скоростью 105 километров в час, это слишком высокая скорость для перехода на другой путь", - заявил СМИ министр офиса премьер-министра Таиланда Сатхит Вонгнонгтэй, посетивший в понедельник место катастрофы.

Машинист поезда Рыангсак Пхантхеп, выживший в катастрофе, скрылся с места происшествия и в настоящее время находится в розыске.