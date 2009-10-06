ДЖД перевыполнила план по грузоперевозкам в сентябре на 8%

В сентябре 2009 года Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла около 11,67 млн. тонн грузов, что составляет 108,1% к плану.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, при этом обеспечена среднесуточная нагрузка в размере свыше 389 тыс. тонн.

Грузооборот за месяц составил 2,941 млн. т/км, или 124,7% к плану.

На протяжении сентября т.г. выгружено 166 140 вагонов - 101,1% к плану.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3326 тонн, этот показатель на 8,3% превышает план. Средняя техническая скорость - 38,7 км/час — 105,2% к плану.

По данным ДЖД, за 9 месяцев дорогой перевезено свыше 96,4 млн. тонн грузов, что составляет 103,5% к плану. Грузооборот за 9 месяцев этого года составил почти 23,6 млн. т/км, это 108,4% к плану. Выгружено 1 354 080 вагонов, что составляет 99,8% к плану. Средний вес грузового поезда брутто составил 3238 тонн, этот показатель на 5,5% превышает план. Средняя техническая скорость - 38,5 км/час — 104,1% к плану.