Хакеры взломали свыше 30 тысяч учетных записей

Более 30 тысяч учетных записей на самых популярных почтовых серверах, таких как Hotmail, Yahoo, Gmail и AOL, в одно мгновение оказались общедоступны в интернете, сообщила во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

В настоящее время известно, что хакеры смогли взломать около 10 тысяч учетных записей на Hotmail и более 20 тысяч - на других почтовых серверах. Список из украденных адресов был какое-то время опубликован на сайте pastebin.com, однако сейчас, как отмечает Би-би-си, этот ресурс не функционирует из-за огромного наплыва посетителей, заинтересовавшихся обнародованными данными.

По предварительной информации, злоумышленники применили так называемую фишинговую атаку - подложный сайт выдается за любой другой, которому доверяют пользователи, с целью узнать как можно больше информации о людях, включая их банковские счета, а также место жительства. Несмотря на то, что некоторые из почтовых адресов, оказавшихся во власти хакеров, были старыми или заброшенными, многие из специалистов по безопасности информационных технологий выступили с рекомендациями о смене паролей на ресурсах, на которые были совершены атаки.