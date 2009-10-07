Введены новые правила получения водительских прав
Отныне все, кто желает получить водительское удостоверение, будут сдавать экзамены по новой версии экзаменационных билетов...
Государственная автоинспекция МВД Украины внедрила новую специализированную систему контроля над ходом сдачи экзаменов на получение удостоверения водителя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ, принцип работы этой системы заключается в том, что Департамент ГАИ может контролировать в режиме он-лайн процесс сдачи экзаменов на право управления в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Украины.
Процесс сдачи экзамена, а также ответы тех, кто его сдает, в Департаменте ГАИ можно просматривать в режиме реального времени. При этом стало невозможным вмешательство, то есть предоставление помощи при ответе на вопрос или исправление неправильных ответов, подчеркнули в пресс-службе.
Также начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ обратил внимание на то, что отныне все, кто желает получить водительское удостоверение, будут сдавать экзамены по новой версии экзаменационных билетов. Это обусловлено, в частности, тем фактором, что были зафиксированы случаи, когда ответы на общеизвестную старую версию просто заучивали или переписывали, добавил он.
Кроме того, по окончании сдачи экзамена и во время проверки ответов инспектор в подразделении не будет иметь возможности внести какие-либо изменения, поскольку система автоматически информирует о несанкционированном вмешательстве.
На сегодняшний день к работе в системе подключены два столичных регистрационно-экзаменационных подразделения - МРЭО № 2 на ул. Туполева, 19, и МРЭО № 10 на ул. Братиславской, 52. Всего же в Украине есть 267 таких подразделений.
По данным ГАИ, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, ознакомившись с работой новой системы контроля, поставил задачу как можно скорее подключить к системе все имеющиеся в государстве регистрационно-экзаменационные подразделения.