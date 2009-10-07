ГАИ внедрила новую систему сдачи экзаменов

Государственная автоинспекция МВД Украины внедрила новую специализированную систему контроля над ходом сдачи экзаменов на получение удостоверения водителя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ, принцип работы этой системы заключается в том, что Департамент ГАИ может контролировать в режиме он-лайн процесс сдачи экзаменов на право управления в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Украины.

Процесс сдачи экзамена, а также ответы тех, кто его сдает, в Департаменте ГАИ можно просматривать в режиме реального времени. При этом стало невозможным вмешательство, то есть предоставление помощи при ответе на вопрос или исправление неправильных ответов, подчеркнули в пресс-службе.

Также начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ обратил внимание на то, что отныне все, кто желает получить водительское удостоверение, будут сдавать экзамены по новой версии экзаменационных билетов. Это обусловлено, в частности, тем фактором, что были зафиксированы случаи, когда ответы на общеизвестную старую версию просто заучивали или переписывали, добавил он.

Кроме того, по окончании сдачи экзамена и во время проверки ответов инспектор в подразделении не будет иметь возможности внести какие-либо изменения, поскольку система автоматически информирует о несанкционированном вмешательстве.

На сегодняшний день к работе в системе подключены два столичных регистрационно-экзаменационных подразделения - МРЭО № 2 на ул. Туполева, 19, и МРЭО № 10 на ул. Братиславской, 52. Всего же в Украине есть 267 таких подразделений.

По данным ГАИ, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, ознакомившись с работой новой системы контроля, поставил задачу как можно скорее подключить к системе все имеющиеся в государстве регистрационно-экзаменационные подразделения.