Тимошенко поручила согласовать инвестпроекты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министерствам совместно с руководителями государственных портов согласовать инвестиционные проекты до конца недели, а также разработать порядок проведения аукционов для привлечения инвесторов под эти проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр дала сегодня министрам во время заседания Кабмина.

По ее словам, по итогам работы в составе рабочих групп представителей министерств и руководителей портов до конца недели должны быть сформированы запланированные документы, а также таблица разногласий интересов министерств и портов по данным вопросам.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на следующей неделе будет созвано совещание под ее предводительством, и все наработанные документы будут подписаны в присутствии министров и руководителей портов.

«Если министерства совместно с руководителями портов находят компромисс, тогда документы визируются. Если есть разногласия, тогда сделайте таблицу разногласий и я проведу итоговое совещание с министром транспорта и связи, всеми руководителями портов, - отметила премьер-министр. - На следующей неделе, как только будет готова таблица разногласий, будет созвано совещание под моим предводительством, и эти акты будут подписаны в присутствии министров и руководителей портов».

Глава правительства также отметила, что лично будет следить за выполнением этих задач.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины разорвало 17 из 44 договоров о совместной деятельности в морских портах Украины. Еще 14 договоров находятся на рассмотрении в судах, оставшиеся 13 договоров изучаются на предмет их эффективности. По словам и.о. министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО, в дальнейшем заведение инвесторов в порты будет осуществляться исключительно по процедуре аукциона, с победителем аукциона будет заключаться инвестиционный договор.