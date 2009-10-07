Взносы ивесторов должны оставаться в городах и в портах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за то, чтобы часть прибыли от аукционных взносов инвесторов, которые входят в порты, оставалась в городах, где они размещены, и часть – в самих портах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

Премьер-министр считает, что те города, которые имеют крупные порты, должны получить право оставлять часть процента от прибыли в распоряжении города и должны быть в этом заинтересованы.

«Если вы (местные головы – УНИАН) будете знать, что от этого будет получать местный бюджет, то вы будете за ним (инвестором – УНИАН) ходить и говорить – вот возьмите землю и постройте порт», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила, что этот вопрос не может быть решен постановлением правительства. «Мы можем только государственную субвенцию дать», - сказала премьер-министр.

По ее мнению, такое право на получение части прибыли от аукционного взноса инвестора, который входит в порт, должна иметь Одесса в бюджете на 2010 г. «И не только Одесса, Николаев тоже. Чтобы все города были заинтересованы в получении портом прибыли», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Но бесплатно отдать ресурс портов нельзя. Это большие возможности. Если поступает аукционный взнос, то договоритесь с мерами и руководством порта, сколько куда поступает, без Государственного бюджета», - добавила премьер-министр.