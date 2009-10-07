СК «Азов» выплатила 142 тыс. грн.

АОЗТ «Страховая компания «Азов» выплатила украинской компании 142 тыс. грн. по договору добровольного страхования ответственности владельца водного транспорта.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

СК «Азов» не сообщает название компании, которая получила страховое возмещение.

По информации страховщика, страховой случай произошел 5 июля 2009 года во время швартовки судна к причалу Одесского морского торгового порта. В следствие отказа рулевой машины судна, принадлежащего клиенту СК «Азов», был поврежден портовой причала, а также причинен ущерб другому украинскому судну.

В страховой компании сообщили, что на сегодняшний день продолжается дальнейшее расследование по данному страховому случаю в части определения потерянной прибыли судовладельцем пострадавшего судна, которая также заявлена для возмещения СК «Азов». На данном этапе были компенсированы затраты страхователя на возмещение расходов, связанных с восстановительным ремонтом вышеупомянутого судна.

Справка УНИАН. Основанное в 1996 году акционерное общество закрытого типа «Страховая компания «Азов» предоставляет услуги по всем основным видам страхования и является одной из ведущих национальных страховых компаний по страхованию морских рисков.