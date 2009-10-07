СК «Мономах» выиграла тендер на страхование

Страховая компания «Мономах» (г. Киев) выиграла тендер на страхование ответственности судовладельца и/или оператора судна перед третьими лицами в процессе эксплуатации судна (P&I), объявленный ОАО «Украинское дунайское пароходство».

Об этом сообщается в «Вестнике госзакупок».

Согласно сообщению, соответствующий договор подписан 16 февраля текущего года.

Стоимость договора составляет 6,56 млн. грн.

Справка УНИАН. Страховая компания «Мономах» зарегистрирована в 2002 году.

По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, основными акционерами компании являются два физические лица и ООО «С.М.Т.-Лтд» (г.Одесса), которым принадлежит по 32,5% акций СК.

Государственная компания “Украинское дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

Флот пароходства – около 600 единиц суммарным дедвейтом около 900 тыс. тонн - состоит из морских судов различного назначения, речных буксиров и барж, а также речных самоходных грузовых судов и круизных пассажирских лайнеров.

100% компании принадлежит Министерству транспорта и связи Украины.