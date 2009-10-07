УЕФА не рассматривает другого формата Евро-2012, кроме «4 х 4»

Европейский футбольной союз сегодня не рассматривает другого формата проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года, чем «4 х 4» - то есть по четыре принимающих города в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор турнира Мартин КАЛЛЕН.

Однако он подчеркнул, что окончательное решение о принимающих городах будет зависеть от реального состояния их готовности и соответствия требованиям УЕФА. «Если города готовы, тогда остается «4 х 4», если нет – тогда не будет «4 х 4», - сказал М.КАЛЛЕН.

Вместе с тем, он отметил, что для каждого украинского города, претендующего на принятие Евро-2012, сейчас есть свои задачи, которые они должны выполнить, чтобы подтвердить возможность принять матчи турнира. В частности, во Львове, по его словам, проблемными являются проекты строительства стадиона и аэропорта, в Киеве это недостаточное количество гостиниц и неготовая дорожная инфраструктура. В Донецке, продолжил директор турнира, на сегодня существует дефицит гостиничных номеров и под вопросом строительство аэропорта. В Харькове – также недостаток гостиничных номеров, в то же время, добавил он, аэропорт и стадион не вызывают никаких вопросов у УЕФА.

Вместе с тем М.КАЛЛЕН выразил уверенность, что все украинские города смогут подтвердить свою возможность своевременно выполнить взятые на себя обязательства по подготовке к чемпионату. Он также добавил, что на сегодняшний день Украина и Польша находятся приблизительно на одинаковом уровне подготовки к Евро-2012.

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, со своей стороны, также выразил уверенность, что четыре украинских города будут принимать матчи чемпионата. «Сегодня я в полной мере могу говорить о том, что мы 30 ноября будем отвечать критериям, на которые рассчитывает исполком УЕФА и которые дадут возможность им принять решение о том, что формат турнира будет «4 х 4», - сказал Г.СУРКИС.

Напомним, 13 мая с.г. исполком УЕФА принял решение об определении городов-кандидатов на право принять матчи Евро-2012 в Украине и Польше. При этом украинским городам до 30 ноября нужно выполнить ряд требований УЕФА для того, чтобы подтвердить свою возможность принять матчи турнира.