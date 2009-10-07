Укрзализныця планирует объявить тендер на поставку еще 400 вагонов

"Укрзализныця" планирует объявить тендер на поставку еще 400 грузовых вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора "Укрзализныци" Артем ЛАЗНЯ.

«Планируем получить результаты от банка по предыдущему тендеру (на поставку 1 тыс. грузовых вагонов – УНИАН) и после этого обратиться с заявкой (в банк на проведение тендера – УНИАН) по тем вагонам, которые остались», - сказал он.

Как уточнил А.ЛАЗНЯ, проведение тендера возможно в этом году, поставка вагонов – в 2010 году.

Кроме того, "Укрзализныця" рассчитывает привлечь еще 62,5 млн. долл. для продолжения закупки вагонов в 2010 году.

В частности, как сообщил руководитель проекта в ЕБРР в Украине Марк МАГАЛЕЦКИЙ, пока что вопрос возможности такого финансирования находится на уровне консультаций.

Он напомнил, что изначально проект финансирования закупки подвижного состава для "Укрзализныци" предполагал значительно большие суммы, но в связи с кризисом был сокращен. В частности, по его данным, изначально финансирование должно было составить 635 млн. долл. и включать в себя финансирование со стороны нескольких финансовых институтов, в том числе ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, рассматривались предложения ряда коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в январе т.г. принял решение о выделении кредита в размере 62,5 млн. долл. Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныце") на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Для определения поставщиков вагонов по кредиту ЕБРР был объявлен тендер.

По итогам тендера редварительно отобраны четыре украинских завода-производителя для поставки 1 тысячи грузовых вагонов для «Укрзализныци» за счет данного кредита.