ПААЗ реализовал продукции на 8 млн. грн.

Полтавский автоагрегатный завод (ПААЗ), входящий в холдинговую компанию «АвтоКрАЗ», в сентябре реализовал продукции более чем на 8 миллионов гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе холдинга, это первый месяц текущего года, когда показатели реализации соответствуют докризисному уровню.

Объем реализации продукции в сентябре, по сравнению с августом т.г., вырос на 29,3%, в том числе тормозной аппаратуры - на 29,1%, товаров народного потребления - 31,4%.

За 9 месяцев 2009 года ПААЗ произвел отгрузку продукции на 44,3 млн. грн., в том числе тормозной аппаратуры – на 36,6 миллионов гривен.

В общем объеме отгруженной за январь-сентябрь текущего года продукции доля экспорта составила 80%, в том числе тормозной аппаратуры – 92%.

Объем реализованной продукции в третьем квартале вырос на 47,2%, по сравнению с первым кварталом, и на 47,5% - по сравнению со вторым. Продажи тормозной аппаратуры в третьем квартале выросли на 35,7% по сравнению с первым и на 27,7% - по сравнению со вторым. Рост продаж товаров народного потребления в третьем квартале, по отношению к первому, составил 2,2 раза, и 3,2 раза - по отношению ко второму.

По результатам работы с начала года на 90% вырос объем поставок в Германию, на 3,5% - в Молдавию, более чем в 2,8 раза увеличился объем отгрузки в Казахстан.

За три квартала 2009 года предприятием было произведено товарной продукции на сумму 36,3 млн. грн., объем производства продукции в сентябре, по сравнению с январем 2009 года, вырос в 6 раз, в том числе тормозной аппаратуры - в 6,5 раз, товаров народного потребления - в 10,7 раза. Рост по сравнению с августом составил 29%, в том числе тормозной аппаратуры - 29,8%, товаров народного потребления - 26,6%.

Третий квартал работы Полтавского автоагрегатного завода был более продуктивным, чем предыдущие. Объем производства продукции в третьем квартале текущего года по сравнению с первым и вторым увеличился на 76,7% и 31,6% соответственно, в том числе тормозной аппаратуры - на 70,5% и 16,2% соответственно, товаров народного потребления - в 2 и 2,3 раза соответственно.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Предприятие также производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

ПААЗ в 2008 году нарастил объемы реализации продукции до 87,7 млн. грн, что на 3,8 млн. грн. больше 2007 года.

Предприятие закончило 2008 год с чистой прибылью 1,404 млн. грн.