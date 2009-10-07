Мораторий на повышение цен на ж/д перевозки для ГМК и химпрома продлен

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании продлил до конца года действие постановления №925 о моратории на повышение цен на электроэнергию и тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

Также В.НОВИЦКИЙ подчеркнул, что Министерству промышленной политики и Министерству экономики поручено жестко контролировать ценовую политику предприятий ГМК с тем, чтобы не допустить повышения ими цен на свою продукцию на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» обязало Минтранссвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля 2009 года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге и на электроэнергию.

Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет министров продлил мораторий на повышение тарифов до 1 июля т.г., а постановлением №710 от 24 июня 2009 года - до 30 сентября 2009 г.

В то же время железнодорожники прогнозируют убытки свыше 562 млн. грн. в случае продления действия постановления Кабмина №925 до конца 2009 года.