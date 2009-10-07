Укрзализныця выполняет все кредитные обязательства

«Укрзализныця» своевременно выполняет все свои кредитные обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Артем ЛАЗНЯ.

«Те кредитные соглашения, которые сегодня есть у «Укрзализныци», она обслуживает своевременно, и претензий со стороны кредиторов «Укрзализныци» нет по всем кредитам, которые сегодня привлечены», - отметил он.

По словам замгендиректора, часть кредитов, взятых на украинском рынке, либо были рефинансированы теми же банками, либо были привлечены кредиты со стороны. Что касается кредитов под госгарантию, отметил А.ЛАЗНЯ, перекредитования по ним не было.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины. Эксплуатационная протяженность главных путей составляет 22,3 тыс. км, электрифицированных – 9169 км. Парк грузовых вагонов превышает 175 тыс., пассажирских – 8 тыс., тепловозов – 2,7 тыс., электровозов – 1,7 тыс.