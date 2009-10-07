Укрзализныця приобрела 51 путевую машину на 129 млн. долл.

«Укрзализныця» приобрела 51 путевую машину на общую сумму 129 млн. грн. по двум проектам с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) с начала сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Сергей МИХАЛЬЧУК.

По его словам, ГП «Украинский центр механизации путевых работ» уже поступили последние путевые машины, приобретенные по второму проекту.

Как напомнил начальник отдела кредитных соглашений «Укрзализныци» Юрий СИМЧУК, по первому кредитному соглашению было закуплено 27 путевых машин в период по 2005 г., по второму – 24 машины в период по 2009 г.

Производителями и поставщиками техники, которые определялись на открытых торгах, стали ведущие компании из Австрии, Словакии, Финляндии, России.

С.МИХАЛЬЧУК сообщил, что за годы совместных проектов с ЕБРР, начиная с 2003 г., средняя скорость пассажирских поездов выросла с 70,2 до 90,3 км/ч, грузовых – с 65 до 71 км/ч. На 1260 км путей повышена скорость пассажирских поездов до 140 км/ч.

В свою очередь, Ю.СИМЧУК отметил, что потребности «Укрзализныци» в путевой технике велики, поэтому проводятся консультации с ЕБРР о продолжении проекта. В частности, на третьем этапе речь идет о сумме в 90 млн. евро.

Как сказал ведущий банкир ЕБРР Марк МАГАЛЕЦКИЙ, банк доволен сотрудничеством с «Укрзализныцей» и планирует его продолжать. «Это завершение того, что было в свое время подписано. Но жизнь на этом не заканчивается, «Укрзализныця» и ЕБРР продолжают работать… Думаю, мы к этой теме вернемся. Потребности «Укрзализныци» в этой технике гораздо больше, чем есть на сегодня», - сказал он.

Справка УНИАН. Первое кредитное соглашение «Укрзализныци» и ЕБРР «Проект развития железнодорожных путей Украины» было подписано в 1999 г. В рамках его на развитие ж/д путей было направлено 92,5 млн. долл., из которых 51,88 млн. долл. выделялись ЕБРР, а 40,7 млн. долл. – средства «Укрзализныци».

Второе кредитное соглашение «Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины» было подписано в 2004 г. и ратифицировано парламентом в 2006 г. Общая стоимость соглашения – 200 млн. долл. (120 млн. долл – кредит ЕБРР, 80 млн. долл. – собственные средства УЗ). Эти средства ЕБРР были предусмотрены на закупку путевой техники на 80 млн. долл. и 40 млн. долл. – на строительство Бескидского тоннеля.