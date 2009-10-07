НКРС приглашает мировых операторов к участию в тендере на 3G

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приглашает ведущих мировых операторов мобильной связи к участию в тендере по выдаче лицензии на мобильную связь третьего поколения (3G, UMTS). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, НКРС направила информационные сообщения ведущим иностранным компаниям мобильной связи о проведении в Украине тендера (открытого аукциона) на получение лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS).

Как сообщал УНИАН, 29 сентября т.г. НКРС приняла решение о проведении тендера и начале приема сообщений от субъектов ведения хозяйства о намерении принять участие в тендере.

В соответствии с утвержденными Условиями тендера на торги «с голоса» будет выставлен один лот – полоса радиочастот со следующими характеристиками: диапазон радиочастот - 1925-1935 Мгц, 2115-2125 Мгц, 2010-2015 Мгц, ширина полосы радиочастот - 25 Мгц, срок действия лицензии – 15 лет. Стартовая стоимость лицензии – 400 млн. грн. Регионом пользования радиочастотным ресурсом по лицензии являются 24 области Украины, АР Крым, г. Киев, г. Севастополь (всего 27 регионов).

НКРС установила дату начала торгов – 27 ноября 2009 года. Претенденты должны уплатить тендерную гарантию в размере 40 млн. грн. Сообщения от субъектов ведения хозяйства о намерении принять участие в тендерах и другие документы тендерного предложения будут приниматься НКРС в рабочие дни с 29 сентября 2009 года до 17.00 26 октября 2009 года.

Всего для использования данной радиотехнологии будут выданы пять лицензий на радиочастоты, при этом одна лицензия уже была выдана «Укртелекому» без тендера.

Остальные четыре лицензии для данной радиотехнологии будут выданы претендентам на радиочастоты по результатам тендера.

На лицензии претендуют пять украинских компаний: УМС, "Киевстар", УРС, ТСУ и ITC. После принятого 5 октября т.г. решения об объединении компаний "Киевстар" и "Вымпелком" (Россия), которому принадлежит УРС, число украинских претендентов может сократиться.

Аналогичная лицензия обошлась «Укртелекому» в 2006 году по номинальной цене – в примерно 150 млн. грн. (или 30 млн. долл. по тогдашнему курсу). Некоторые операторы считают, что цена лицензий, которые будут выставлены на тендер в этом году, не должна превышать этой суммы.