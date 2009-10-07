"АэроСвит" пополнил парк двумя "Боингами"

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» в сентябре текущего года пополнила свой флот двумя среднемагистральными самолетами Boeing-737-500.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, эти самолеты на 6-7 лет моложе воздушных судов, возвращенных авиакомпанией в этом году, и взяты в лизинг у одного из крупнейших мировых лизингодателей – ILFC.

Справка УНИАН. На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 60 международных воздушных линий, включая 6 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Самолетный парк авиакомпании состоит из 14 судов, среди которых 11 среднемагистральных Вoeing-737, 3 дальнемагистральных лайнера Вoeing-767 и один региональный самолет нового поколения Ан-148, эксплуатируемый в партнерстве с АНТК им. Антонова.