Ситуация с «Южным» и ТИС будет решаться в суде

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ситуация вокруг порта «Южный» и компании «ТИС» будет решаться в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на заседании Кабинета Министров относительно вопроса о передаче причала №16 порта «Южный» в собственность государства.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, на сегодняшнем заседании Кабмина должен был рассматриваться вопрос о передаче государственного имущества в сферу управления Министерства транспорта и связи. Однако поскольку он касается спорного имущества компании «Трансинвестсервис», которому был передан причал №16, то пока его принимать нецелесообразно.

«Там скандальная ситуация, которая касается того, что в свое время имущество 16-го причала было передано в аренду этому предприятию («Трансинвестсервис» – УНИАН). Сначала был договор о совместной деятельности, а потом об аренде... Это договор фонда Госимущества, который в судебном порядке не признан. Государство имело намерение отсудить его и подавало соответственные иски», – сказал министр.

Он считает, что в случае принятия какого-либо решения по этому вопросу на уровне Кабинета Министров возникнут новые проблемы.

Как сообщал УНИАН, морпорт "Южный" просит прокуратуру проверить законность эксплуатации причала №16 "Трансинвестсервисом".

В свою очередь, компания «ТИС» потребовала от морского порта возмещения стоимости дноуглубительных работ, а также считает законной эксплуатацию причала №16 морпорта "Южный".

ООО "Трансинвестсервис" – одна из крупнейших стивидорных компаний в Украине, созданная в 1994 году. Основные профили деятельности – перевалка зерновых и минеральных удобрений, хранение грузов.

Морской торговый порт "Южный" создан в 1978 году. Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.