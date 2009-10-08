Профсоюз железнодорожников обратился к властям

Председатель Федерации профсоюзов транспортников Украины, председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим ТКАЧЕВ направил в адрес председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО письма с требованием не допустить уменьшения фонда оплаты труда железнодорожников.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба профсоюза.

Согласно сообщению, возникла ситуация, когда работников отрасли со средней зарплатой 2,5 тыс. грн. пытаются приравнять к высокопоставленным должностным лицам с зарплатой 15 тыс. грн. и выше. Речь идет о проекте постановления № 5115 «О принятии дополнительных мер по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины, направленных на повышение размеров государственных социальных стандартов и гарантий», который Верховная Рада Украины 6 октября приняла за основу и которым предусматривается уменьшение вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

В целом поддерживая действия по повышению государственных социальных стандартов, профсоюз не может согласиться с тем, чтобы это делалось за счет железнодорожников, отмечается в письме к высшим должностным лицам государства.

Согласно сообщению, на фоне значительного роста цен на потребительские товары и услуги для населения заработная плата работников отрасли по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 20% и занимает 10-е место среди других отраслей экономики. Железнодорожники переведены на режим неполного рабочего времени, они не получают даже надлежащей оплаты за выполненную работу. Кроме того, из-за нехватки финансов сокращены до минимума или вообще отменены социальные программы на железнодорожном транспорте, не выполняются обязательства хозяйственных руководителей по Отраслевому соглашению и коллективным договорам.

В сообщении отмечается, что такой ситуации способствует экономическая политика правительства, «которое за счет железнодорожного транспорта предоставляет преференции предприятиям других отраслей, в частности угольной промышленности по бесплатной перевозке угля, металлургической – по уменьшению тарифов на перевозку и др.». Потери железных дорог от таких перевозок достигают 1 млрд. грн., отмечают в профсоюзе.

Таким образом, в сообщении подчеркивается, что принятый за основу проект постановления Верховной Рады грубо нарушает права работников, поскольку уменьшение вдвое фонда оплаты труда приведет к уменьшению тарифных ставок и должностных окладов работников, что противоречит трудовому законодательству. Такая ситуация поставит отрасль на грань социального взрыва, поэтому Совет профсоюза требует исключить из проекта постановления норму об уменьшении вдвое фонда оплаты труда государственных предприятий-монополистов.

«Железнодорожники способны не только плодотворно работать, но и дать надлежащую оценку деятельности высших эшелонов власти, политических сил в Украине и эффективно защитить свои права. Потому хватит испытывать их, иначе это будет иметь непредсказуемые последствия для всей экономики Украины», – говорится в письме.

Как напоминают в профсоюзе, подобная попытка искусственно лишить железнодорожников заработанных средств была осуществлена в марте т. г. Однако тогда профсоюзу удалось отстоять законное право на надлежащую оплату труда железнодорожников.