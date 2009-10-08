ДЖД в сентябре перевезла свыше 6 млн. тонн угля

Донецкая железная дорога (ДЖД) в сентябре текущего года перевезла 6,307 млн. тонн угля, что на 5,4% больше плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, основным видом грузов, которые перевозятся по Донецкой железной дороге, традиционно остается каменный уголь. В сентябре перевозка угля составила 54% от общих объемов перевозок по Донецкой железной дороге.

В целом за январь-сентябрь 2009 года перевезено 55 млн. 455 тыс. тонн угля, что составляет 57,5% от общих объемов перевозок Донецкой железной дороги.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 года Донецкая железная дорога перевезла около 11,67 млн. тонн грузов, что составляет 108,1% к плану. За 9 месяцев дорогой перевезено свыше 96,4 млн. тонн грузов, что составляет 103,5% к плану.