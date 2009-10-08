Суд приостановил приватизацию «АэроСвита»

Окружной административный суд Киева в обеспечение иска инвестиционной компании «Он-лайн капитал» приостановил приватизацию государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» в размере 22,3941% уставного фонда.

Об этом УНИАН сообщил представитель одного из участников судебного процесса.

По его информации, своим определением суд запретил Фонду государственного имущества Украины (ФГИ) совершать какие-либо действия по продаже государственного пакета авиакомпании, а также остановил действие приказа ФГИ, которым были утверждены результаты проведенной оценки данного предприятия.

В исковом заявлении, в обеспечение которого было принято данное определение, компания «Он-лайн капитал» требует признать недействительными результаты проведенной ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценки госпакета ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии», в соответствии с которой 22,3941% авиакомпании было оценено в 17 млн. грн., а также требует обязать ФГИ воздержаться от продажи данного пакета акций.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценила рыночную стоимость государственного пакета ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" в размере 22,3941% уставного фонда в 17 млн. грн. Данная оценка была проведена с целью дальнейшей приватизации госпакета акций компании.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящем из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, 62% ее акций принадлежат украинским владельцам: Фонду госимущества (22,3941%), ООО "ГенАвиа-Инвест" (24,999%), ООО "Укринфоконсалт" (9,8%) и ООО "Бюро" (4,8%). Еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.