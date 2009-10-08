«Киевметрострой» требует погасить долг по зарплате

Коллектив «Киевметростроя» намерен 9 октября пикетировать Киевскую горгосадминистрацию с требованием погасить задолженность по заработной плате и финансово обеспечить содержание трех недостроенных станций столичного метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании сессии Киевсовета депутат от Блока Черновецкого Виктор ГРИНЮК, ссылаясь на соответствующее обращение к нему «Киевметростроя».

Он передал секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ соответствующий депутатский запрос.

В.ГРИНЮК сообщил, что зарплата не выплачивается коллективу свыше трех месяцев. Кроме того, работники “Киевметростроя” имеют определенные проблемы с фискальными органами из-за того, что все средства предприятия были израсходованы на сохранение объектов новых трех станций метро без уплаты соответствующих налогов.

“У них на руках техногенно-опасные объекты – недостроенные три станции метро, которые готовы на 95%. Денег содержать их в надлежащем состоянии нет, поэтому они принимают решение передать их городу, чтобы мы с вами или начинали эти станции как-то эксплуатировать, или поддерживать в надлежащем состоянии”, - сказал В.ГРИНЮК.

По его словам, в течение этого года “Киевметрострой” не получил одной копейки за выполненные работы на строительстве станций. “И сделал то, что, наверное, не нужно было делать – они, не уплатив налоги, не уплатив соответствующие платежи в бюджет, пустили деньги на достройку метро. И на сегодняшний день они имеют две проблемы: отсутствие зарплаты три с половиной месяца и проблемы с правоохранительными, фискальными органами по поводу бюджетных платежей”, - подчеркнул В.ГРИНЮК.

Он призвал депутатов Киевсовета серьезно отнестись к проблеме и должным образом отреагировать на эту информацию.