Тимошенко обещает восстановить мосты Черновицкой области

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что до конца текущего года в Черновицкой области будут отремонтированы или заново построены все мосты, которые были повреждены или разрушены во время наводнения летом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время церемонии открытия вновь построенного моста через реку Сирет в Выжневском районе Черновицкой области.

«До конца года мы поставили себе задание только в Черновицкой области запустить в действие 55 мостов. И все это финансируется правительством независимо от кризиса», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр сообщила, что в течение следующего года правительство планирует восстановить все объекты в Украине, поврежденные и разрушенные во время прошлогоднего наводнения. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все ремонтные и восстановительные работы проводятся за счет бюджетных средств, полученных, в частности, благодаря детенизации в системе уплаты налогов.

«Ни одна копейка денег на это (восстановительные работы – УНИАН) не была заимствована… Мы ликвидировали все теневые механизмы уклонения от уплаты налогов, мы ликвидировали всю тень из налоговой системы. И, как следствие, мы получили 33 млрд. грн. плюса в бюджет следующего года, что дало нам возможность сделать все эти важные для Украины дела», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в шести областях Украины – Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской – в результате стихийного бедствия (очень сильные дожди, повлекшие резкое повышение уровня воды в реках Карпатского бассейна) 23-27 июля было подтоплено 784 населенных пункта и 44 тыс. 945 жилых домов.

В Черновицкой области стихия повредила почти полторы тысячи дорог общего пользования и государственного значения, а 107 км – разрушила полностью.

На восстановление дорог в Черновицкой области постановлением Кабинема Министров предусмотрено 362 млн. грн., из них 290 млн. грн. – на капитальный ремонт, 72 млн. грн. – на текущий.