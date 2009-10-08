«АэроСвит» сократит наименее прибыльные перевозки

Авиакомпания «АэроСвит» – Украинские авиалинии» оптимизирует зимнее расписание, расширяет географию полетов путем активизации сотрудничества с код-шеринговыми партнерами и сокращает наименее прибыльные сезонные перевозки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, это позволит увеличить доходы компании и смягчить влияние зимнего сезона низкой загрузки рейсов.

В частности, компания находится на завершающей стадии переговоров с авиакомпаниями Air Baltic, «Аэрофлот» и Air China и о код-шеринговых соглашениях. Ожидается, что это партнерство позволит расширить географию полетов на маршруты компаний-партнеров по ряду направлений в Европе, России и Китае. Напомним, в сентябре «АэроСвит» подписал код-шеринговое соглашение с Air Bulgaria, которое, как планируется, увеличит пассажиропотоки между странами на 30%.

В зимний период, который длится с конца октября до конца марта, на направлениях Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Варшава (Польша) частотность рейсов «АэроСвит» на зимний период увеличена.

При этом на направлении Тбилиси (Грузия) «АэроСвит» снизил частотность полетов. На направлении Стокгольм (Швеция) АэроСвит выступит маркетинговым перевозчиком, в то время как оперирующим перевозчиком выступит авиакомпания Air Baltic.

На время зимнего расписания авиакомпания не будет выполнять перелеты в Алматы (Казахстан), Гамбург (Германия), Дели (Индия), Каир (Египет) и Торонто (Канада).

В 2009 году «АэроСвит» выполняет перелеты в более чем 60 направлениях в 34 странах.