Депутаты предлагают создать ВСК по «Дельта-Лоцман»

Народные депутаты Украины предлагают создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств относительно возможных нарушений действующего законодательства Украины со стороны должностных лиц Государственного предприятия «Дельта Лоцман» (г. Николаев). Соответствующий проект постановления об образовании Временной следственной комиссии зарегистрирован в ВР под №5203 7 октября и размещен на сайте парламента.

Как пояснил в комментарии УНИАН один из инициаторов проекта Владимир ВЕЧЕРКО (фракция Партии Регионов), речь идет о намерениях проверить ставки канального сбора за проход судов, установленные «Дельта-Лоцман», в частности, Бугско-Днепровско-Лиманским каналом.

«Это государственная компания используется как частная коммерческая структура. Они завысили ставку на проход кораблей по каналу – там есть и частный порт, и государственный Николаевский морской торговый порт. …Сегодня многие корабли отказываются заходить по каналу в морской торговый порт Николаева, что уменьшает приток бюджетных средств в казну государства. И многие коммерчески структуры сегодня повально жалуются, что там беспредел», - отметил В.ВЕЧЕРКО.

Справка УНИАН. ГП «Дельта-Лоцман» (Николаев) существует с февраля 1998 года. Оно выполняет строительно-монтажные работы на канале «Дунай – Черное море». «Дельта-Лоцман» также осуществляет проводку судов в морских и речных портах Николаевской и Херсонской областей, а также обеспечивает транзитный проход судов в речные порты на Днепре.