«Южный» инвестирует 300 млн. грн. в развитие

Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) намерено до конца 2009 года инвестировать в развитие 300 млн. грн. Об этом сообщил журналистам начальник порта «Южный» Юрий КРУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, общий объем инвестиций уже в следующем году составит 350 млн. грн.

Ю.КРУК отметил, что впервые за последние пять лет порт уделяет такое внимание собственному развитию, реинвестируя собственные средства.

«Сегодня на согласовании в Министерстве транспорта находится финансовый план на следующий год, согласно которому средства будут использованы на: увеличение количества грузовых причалов, проведение дноуглубительных работ до 19 м, обновление суден портового флота; меры, направленные на сохранение в государственной собственности территорий и акватории порта, целостных имущественных комплексов и других объектов, не подлежащих приватизации, и другие направления», - сообщил начальник порта.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой администрации Украины, МТП «Южный» является лидером по общему объёму доходов среди морских торговых портов Украины в первом полугодии 2009 года.

Всего доходы морского торгового порта «Южный» за январь-июнь 2009 года составили 141,7% планового задания на первое полугодие. Доля порта «Южный» в рейтинге морских портов Украины по общему росту объёмов доходов в пером полугодии 2009 года по Украине составила 26,4%, на втором месте Одесский МТП – 17,4% и замыкает тройку лидеров Ильичевский МТП – 15,6%.