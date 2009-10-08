Кабмин выделил земли порту «Южный»

На заседании Кабинета министров Украины 7 октября было принято решении о выделении земель водного фонда государственным предприятиям, а именно - морским портам. В частности, был выделен участок порту «Южный» в акватории Аджалыкского лимана.

Об этом сообщил УНИАН начальник Государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» Юрий КРУК.

По его словам, данное решение Кабмина даёт возможность реализовывать инвестиционные программы по развитию порта, разработанные и утвержденные ранее. А также поможет разрешить конфликтные ситуации между государственными портами и частными стивидорными компаниями.

«Фактически, с принятием этого постановления будет положен конец хаотичному распределению земли. Доходило до того, что в акватории, на водных поверхностях под этой акваторией, которая принадлежит порту, отводились территории сторонним организациям», - отметил Ю.КРУК.

«Принцип, утвержденный Кабинетом министров о том что, акватория и земли водного фонда принадлежат государственному порту, поможет правильно выстроить отношения со стивидорными компаниями-частниками. Порт строит причальный фронт, проводит работы связанные с созданием соответствующих глубин. А инвестор строит терминал на собственных прилегающих землях и, соответственно, получает терминал в частную собственность. В конечном счете, порт и терминал взаимодействуют друг с другом и зависят друг от друга», - добавил Ю.КРУК.

Он отметил, что передача порту «Южный» большего количества земель, прилегающих к акватории порта, позволит построить новые терминалы.

Справка УНИАН: Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов.

По итогам 7 месяцев 2009 года грузооборот порта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,1% и составил 10 млн. 826,4 тыс. тонн.

За 7 месяцев портом было обработано 447 судов и 101 тыс. 447 полувагонов, заработная плата сотрудников порта выросла на 16%. За первое полугодие 2009 года порт «Южный» перечислил в госбюджет 187,2 млн. грн.

Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.