Кабмин решил навести порядок в стоимости проездных

Кабинет министров Украины обязал Министерство транспорта и связи и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины установить в соответствии с компетенцией порядок определения стоимости билетов длительного действия для проезда в городском пассажирском транспорте.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, поручение правительства стало продолжением реализации инициатив АМК относительно наведения порядка в ценообразовании на долгосрочные проездные билеты в городе Киеве.

В частности, Минтранссвязи должно разработать методику формирования стоимости билетов длительного действия на проезд в метро и автобусе, а МинЖКХ – в троллейбусе и трамвае. Разработанные в месячный срок порядки определения тарифов должны быть обнародованы на веб-сайтах министерств, пройти согласование с другими органами власти, включая АМК, и переданы на регистрацию в Министерство юстиции, которое также проведет и правовую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, АМК обратился в Минэкономики с тем, чтобы подчиненная ведомству Госценинспекция проверила целесообразность и экономическую обоснованность внедрения Киевской городской государственной администрацией, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпастранс» новой системы формирования стоимости долгосрочных проездных билетов на городской транспорт. Предложения КГГА в проекте распоряжения «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 28.01.2009 г. №90», предусматривают отмену годовых, квартальных и частично месячных проездных билетов.

Ранее АМК выносил официальные рекомендации Минтранссвязи и МинЖКХ с требованием разработать соответствующие порядки расчета стоимости долгосрочных проездных билетов. По Закону Украины «Об автомобильном транспорте» и «О городском электрическом транспорте», установление порядка определения стоимости долгосрочных проездных билетов на перевозку пассажиров городским транспортом осуществляется Минтранссвязи и МинЖКХ соответственно.