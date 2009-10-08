Услуга питания предоставляется только по желанию пассажира

Предложенная пассажирам «Укрзализныци» новая услуга по продаже продуктовых наборов предоставляется только по желанию пассажира. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного пассажирского управления ведомства Ивана КАРПЯКА.

Как отметил он, эта услуга пока еще действует как эксперимент, и железнодорожники продолжают изучать спрос на нее. Внедрялась же она с целью улучшения сервиса и качества обслуживания.

«Эксперимент будет длиться полгода. При отсутствии жалоб можно будет считать его успешным. В таком случае будет проводиться работа с контролирующими органами относительно продолжения эксперимента — распространения этой услуги на другие поезда», - сказал И.КАРПЯК.

На сегодня специалисты изучают спрос на новую услугу по всем железным дорогам Украины. Также рассматривается возможность предоставлять пассажиру питание в вагоне-ресторане на сумму приобретенного продуктового набора в том случае, если пассажир по каким-то причинам не желает его есть.

Как отмечается в сообщении, услуга введена, так как в некоторых украинских поездах из-за отсутствия вагонов-ресторанов или вагонов-кафе пассажиры не имеют возможности поесть.

Напомним, 7 октября Антимонопольный комитет Украины официально предостерег Государственную администрацию железнодорожного транспорта «Укрзализныця» относительно недопустимости принудительного навязывания услуг питания пассажирам. Такое предупреждение комитет выдал в связи с намерениями железной дороги внедрить новую услугу в поездах на отдельных маршрутах.

АМК обязал ведомство ежемесячно предоставлять ему аналитические материалы относительно результатов проведения эксперимента по питанию пассажиров. Для выявления случаев «навязывания питания» АМК открыл «горячую» телефонную линию.

Справка УНИАН. Экспериментальная услуга по обеспечению пассажиров продуктовыми наборами с включением их стоимости в стоимость проездного документа была введена с 7 апреля текущего года, она действует только в первом вагоне СВ и первом вагоне купе поезда №5/6 Киев-Москва. По согласованию с причастными учреждениями в октябре-ноябре 2009 года железные дороги Украины вводят эту услугу также в поездах: №37/38 Донецк-Киев, №19/20 Луганск-Киев, №9/10 Донецк-Москва, №92/91 Львов-Киев, №99/100 Ужгород-Львов, №77/78 Ковель-Москва, №105/106 Одесса-Киев, №23/24 Одесса-Москва, №123/124 Одесса-Киев, №3/4 Киев-Москва, №101/102 Киев-Херсон, №27/28 Киев-Севастополь, №11/12 Киев-Симферополь, №81/82 Киев-Ужгород, №111/112 Харьков-Львов, №19/20 Харьков-Москва, №81/82 Харьков-Симферополь, №79/80 Днепропетровск-Киев, №39/40 Севастополь-Киев, №67/68 Симферополь-Москва.

Вышеупомянутая услуга будет распространяться только на один вагон СВ и один купейный вагон поезда, а в случае курсирования в составе поезда только одного вагона СВ в эксперименте будет задействован только купейный вагон.

Кассир, оформляя проездные документы, обязан спросить пассажира, желает ли он приобрести продуктовый набор.