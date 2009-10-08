20 самолетов иключены из госреестра гражданских воздушных судов

Государственная авиационная администрация Украины исключила 20 самолетов из государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба администрации, соответствующий приказ подписан 2 октября т.г.

Основная цель приказа - обеспечить ведение государственного реестра гражданских воздушных судов Украины в соответствии с требованиями Правил регистрации гражданских воздушных судов в Украине. Из государственного реестра исключаются гражданские воздушные суда Украины, на которые на протяжении 24 месяцев не выдавались сертификаты летной пригодности.

Владельцы (эксплуатанты) воздушных судов, исключенных из реестра, должны убрать с внешних поверхностей воздушных судов государственные и регистрационные знаки Украины, доложить в Госавиаадминистрацию о выполненных действиях и вернуть регистрационные удостоверения, утратившие действие.

В частности, из реестра изъяты следующие суда: Ан-24Б (Государственная летная академия Украины, г. Кировоград), Ми-2 и Ми-8Т (Крымское государственное авиационное предприятие «Универсал-авиа», г. Симферополь), три Ми-8МТВ-1 (МВД Украины, арендатор - ГП «Украинская авиационная транспортная компания», г. Киев), Ту-134А-3 (компания «Komplektimpex», Болгария), Ан-2 (Харьковский аэроклуб им. В.С.Гризодубовой), 3 Як-40 (АО «Аэролюкс», г. Борисполь), Ан-12БП (ЗАО «Авиакомпания «Воларе», г. Киев), Ан-2 (Авиационное предприятие специального назначения «Меридиан», г. Полтава), Ан-24 («Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины», г. Киев), Ан-24 (ООО «Авиакомпания «Южные авиалинии», г. Одесса) и пр.

Таким образом, по данным Госавиаадминистрации, на сегодня в государственном реестре гражданских воздушных судов Украины находится всего 683 воздушных судна, 434 из которых имеют сертификат летной пригодности.