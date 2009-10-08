ФГИ оспорит запрет на продажу «АэроСвита»

Фонд государственного имущества (ФГИ) готовится подать апелляцию на определение Окружного административного суда Киева, приостановившего приватизацию 22,3941% государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ. «У нас есть еще время на обжалование, мы ее (апелляцию - УНИАН) готовим», - отметили в Фонде.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева в обеспечение иска инвестиционной компании «Он-лайн капитал» приостановил приватизацию государственного пакета акций ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» в размере 22,3941% уставного фонда. Своим определением суд запретил ФГИ совершать какие-либо действия по продаже государственного пакета авиакомпании, а также остановил действие приказа Фонда, которым были утверждены результаты проведенной оценки данного предприятия.

В исковом заявлении, в обеспечение которого было принято данное определение, компания «Он-лайн капитал» требует признать недействительными результаты проведенной ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценки госпакета ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии», в соответствии с которой 22,3941% авиакомпании было оценено в 17 млн. грн., а также требует обязать ФГИ воздержаться от продажи данного пакета акций.

ЗАО «Консалтинговая фирма «Остров» оценила рыночную стоимость государственного пакета ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит" в размере 22,3941% уставного фонда в 17 млн. грн. Данная оценка была проведена с целью дальнейшей приватизации госпакета акций компании.