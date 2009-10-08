Цену Луцкого аэропорта назовут на следующей неделе

Стартовая стоимость пакета акций Луцкого аэропорта может быть обнародована на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе рабочего совещания сообщил глава Волынской облгосадминистрации Николай РОМАНЮК.

По его словам, все подготовительные работы по проведению аукциона по продаже пакета акций аэропорта Луцка завершены. В течение следующей недели специалисты проведут экспертную оценку и обнародуют стартовую цену объекта. В случае соблюдения сроков, аукцион состоится во второй декаде ноября.

М.РОМАНЮК выразил уверенность, что аукцион пройдет успешно, поскольку «претендуют на пакет акций не только иностранные инвесторы, но и украинские», - информирует пресс-служба Волынской облгосадминистрации.

В ходе совещания также отмечалось, что документация, необходимая для регистрации аэропорта как гражданского, готова, и есть возможность уже в октябре внести его в реестр гражданских аэропортов Украины.

«Польская сторона интересуется, успеваем ли мы построить аэропорт Луцка до апреля-мая 2010 года, чтобы именно он, а не Ивано-Франковский стал резервным для Львовского аэропорта, который закрывается на реконструкцию. Учитывая нашу посадочную полосу и географическое расположение Луцка, для поляков намного более выгодным является аэропорт Луцка», - сказал Н.РОМАНЮК.